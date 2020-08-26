شكرا لمتابعة خبر عن ماذا قال الأب المفجوع بعد حادثة غرق ووفاة أسرته في مدينة إب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دا فواز الشرماني (السائق والناجي الوحيد من أسرته) مستسلما وراضيا بالقدر،في أول ظهور للسائق اليمني بعد ساعات من مغامرته المرعبة بتجاوز إحدى مجاري السيول الجارفة بسيارته بمدينة إب، والتي انتهت بوفاة اثنين من اطفاله وأخته وأفراد من أسرته.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو للأب المفجوع، في أول ظهور له بعد غرق أولاده وأفراد من أسرته في سائلة جامعة إب وسط اليمن.

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وعلق الشرماني على المأساة قائلاً "إن تلك المصيبة قضاء وقدر، وإنه لا يعترض على ما قدره الله".

كما أضاف أن المقاطع التي وثقت لحظة غرق عائلته لن تثير حزنه ووجعه أكثر من اللحظة التي كان شاهدا عليها، أثناء جرف السيول أطفاله من بين يديه، في إشارة الى المقاطع المؤلمة التي تم تداولها وأطفاله يستغيثون من السيارة طالبين إنقاذهم.