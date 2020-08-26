شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يتصدى لفساد خالد سيدو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام مدير مديرية صيرة الأستاذ خالد سيدو بتأجير متنفس عدن مول الجديد لأحد التجار المستثمرين بمبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ الف شهريا، في العاصمة المؤقتة عدن.

في الوقت نفسه طالب محافظ محافظة عدن الحالي ووكيل قطاع المشاريع، الأستاذ خالد سيدو بوقف هذا التصرف الهمجي على حد وصفهم، كما وجه مدير الأمن قائد شرطة كريتر بتنفيذ التوجيهات.

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وعبر عدد كبير من نشطاء مديرية كريتر عن استيائهم لما قام به مدير مديرية صيرة بالإستيلاء على متنفس عدن مول واصفين إياه (بالوقح) ،وحذر ناشطين كريتر أن كل من يتطاول على المتنفس سيقفون لهم بالمرصاد حفاظاً على اعمار الدولة.

وطالب ناشطين كريتر الجهات المختصة بطرح الحلول المناسبة ومحاسبة مدير مديرية صيرة خالد سيدو وكل من تورط في هذه الفضيحة وتقديمهم للنيابة العامة كما طالب ناشطين عدن بتشكيل إدارة مستقلة تشرف عن كل مايدور حول المتنفس من تحسين وتطوير مستوى الخدمات على المتنفس كونه لم يسلم بشكل نهائي من مدير مديرية صيرة.