شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 26/آب/2020، تجمعا للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات تجمعا للمليشيا في منطقة آل عمار التابعة لمديرية الصفراء بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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