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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 26/آب/2020، تجمعا للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات تجمعا للمليشيا في منطقة آل عمار التابعة لمديرية الصفراء بالمحافظة.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي
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