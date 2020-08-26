حالة الطقس في اليمن خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن أهم مستجدات الطقس في اليمن خلال الأربعة الأيام القادمة، متوقعاً انخفاض هطول الأمطار في بعض المناطق وتحسناً في أخرى.



وقال الشوافي، إن مستجدات الطقس خلال الفترة من أمس الثلاثاء 25 اغسطس وحتى الجمعة 28 أغسطس، من المتوقع ان تشهد انخفاض هطول الأمطار وحرارة شديدة شرق اليمن وتحسنا نسبيا لهطول الامطار الرعدية متفاوتة الشدة قد تصل الى الغزيرة غربي اليمن. بحسب بيانات وخرائط الأقمار الصناعية ونماذج الطقس.

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واضاف، "متوقع تحسن نسبي في هطول الامطار الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وتمتد الى اجزاء من الهضاب الداخلية والسهول الساحلية القريبة منها".

ولفت الى ان ترتيب المحافظات -حسب المتوسط التراكمي للهطول المتوقع- ستكون محافظات "إب - ذمار- ريمة- الضالع- غرب صنعاء- المحويت- عمران" في صدارة القائمة، يليها "البيضاء- حجة- غرب صعدة- صنعاء- تعز- لحج".

فيما تتذيل قائمة الترتيب بقية المحافظات والمناطق من سواحل غربية وجنوبية، مشيرا الى ان الهطول المتوقع سيكون على اجزاء بسيطة من المناطق الشرقية والصحاري الداخلية في المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف، حيث من المتوقع أيضا ان تشهد هذه المناطق ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة.

ودعا الشوافي الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وانخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات صخرية وترابية على الطرقات