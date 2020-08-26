شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف متبادل بين المشتركة والمليشيا في محور الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر ميدانية إن جبهات محور الضالع شهدت قصفاً متبادلاً، بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.



وذكرت المصادر، أن المليشيات الحوثية تطلق النار من مختلف العيارات بشكل هستيري والقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية ترد حسب قواعد الإشتباك وتمطر المليشيات الحوثية إلى مواقع تمركزها ولازالت المواجهات مستمرة

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