شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة تهز دولة عربية .. رجل أعمال يعتدي على" السفيرة " في مكان عام وهذا ما فعله أمام الملأ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضيحة هزت دولة الأردن حيث تهجم رجل أعمال أردني، على زوجته “السفيرة” في مكان عام في العاصمة عمان، خلال لقاء جمعهما في محاولة لإنهاء الخلافات بينهما.

وذكر موقع أردني، أن رجل الأعمال سب زوجته وهددها، ثم حاول ضربها والإعتداء عليها، إلا أنها تعالت أصواتها بالصراخ، وركلته بقدمها.

وتقدمت السفيرة بشكوى لدى الأجهزة الأمنية، وقالت إنها سبق وتعرضت للضرب من قبل زوجها أثناء وجودها في عملها في السفارة الأردنية في إحدى الدول قبل أكثر من عام.

وكانت المحكمة أدانت الزوج بالحبس 6 أشهر وألزمته بالرسوم، إلا أن زوجته السفيرة تنازلت عن الحق الخاص، فتم تخفيض العقوبة إلى مدة شهر والإلزام بالرسوم، ولم يتم الكشف عن هوية رجل الأعمال والسفيرة.