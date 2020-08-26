عاجل : وفاة أشهر ممثل سعودي و الحزن يخييم على المملكة ( الإسم و الصورة )

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عدن - ياسمين التهامي - توفي الممثل السعودي الشهير ، محمد حمزة، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهزُ 87 عاما، بعد مسار حافل في الأعمال الدرامية الخليجية والعربية و الحزن يخيم على المملكة .
ونعى الوسط الثقافي في المملكة ، الفنان الراحل، مذكرا بمواهبه المتعددة ومناقبه التي أثمرت عددا كبيرا من الأعمال العالقة في ذهن المشاهد العربي.
وغرد الفنان فايز المالكي قائلاً : “لاحول ولا قوة الا بالله، هذا مصير كل حي ونهاية كل شيء، أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويحسن عزاء أهلك ومحبيك”.
وكتب الباحث والناقد المختص في الفن السعودي، محمد سلامة، ان الراحل كان معروفا بدوره الفعال والريادي في الساحة الفنية السعودية كممثل ومؤلف ومنتج.
ولم يمثل محمد حمزة سوى في أعمال قليلة، لكنه كان يتولى البطولة حينما يشاركُ في مسلسلات مثل “أهل البلد” في سنة 2013 ومسلسل “ليلة هروب” في 1989، كما شارك أيضا في مسلسل “الزير سالم”.
وفي عام 2006، تم تكريم محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون تقديرا لما أسداه للفن العربي.
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