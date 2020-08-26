عقد جلسات النقاش البؤري لمشروع المساحات الآمنة للنساء والفتيات بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 عقد مشروع المساحات الآمنة للنساء والفتيات بمديرية سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، جلسات النقاش البؤري وتحليل السوق الممول من UNFPA والتي تنفذه منظمة CSSW YEMEN بوادي حضرموت.

Advertisements وهدفت الجلسات التي استهدفت 50 امرأة من النازحات والمجتمع المضيف إلى تحليل سوق العمل لمعرفة الاحتياجات والمجالات المناسبة للمشاركات والتي من خلالها سيتمكن في مشروعهن الخاص. و اشارت مشرفة المساحة فائدة فرارة الى أن المشاريع الصغيرة للمرأة مهمة جداً وأن هذا المشروع يهتم بالمرأة النازحة والمضيفة بشكل كبير.

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