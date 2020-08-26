- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقد جلسات النقاش البؤري لمشروع المساحات الآمنة للنساء والفتيات بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
عقد مشروع المساحات الآمنة للنساء والفتيات بمديرية سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، جلسات النقاش البؤري وتحليل السوق الممول من UNFPA والتي تنفذه منظمة CSSW YEMEN بوادي حضرموت.
وهدفت الجلسات التي استهدفت 50 امرأة من النازحات والمجتمع المضيف إلى تحليل سوق العمل لمعرفة الاحتياجات والمجالات المناسبة للمشاركات والتي من خلالها سيتمكن في مشروعهن الخاص.
و اشارت مشرفة المساحة فائدة فرارة الى أن المشاريع الصغيرة للمرأة مهمة جداً وأن هذا المشروع يهتم بالمرأة النازحة والمضيفة بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر عقد جلسات النقاش البؤري لمشروع المساحات الآمنة للنساء والفتيات بسيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.