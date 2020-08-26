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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء تنفيذ مشروع بناء وإعادة تأهيل المرافق التعليمية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت مؤسسة البادية للتنمية والاعمال الانسانية ،اليوم، تنفيذ مشروع بناء وإعادة تأهيل المرافق التعليمية مشروع الممول من مؤسسة صلة للتنمية.
واوضح مدير مركز الرواد بمؤسسة البادية عيظه بلقفاع ، ان المشروع سيعمل على تقديم خدمة لطلاب العلم من المناطق والمحافظات التي يستوعبها المركز والتي يتوقع ان يستفيد من المشروع (90) طالب سنوياً من محافظة حضرموت وشبوة..منوها الى ان المركز يركز على رعاية المتفوقين بأرياف وقرى المحافظات المذكورة ، و توفير البيئة الدراسية المناسبة للطلاب الملتحقين بالمركز .
واشار بلقفاع الى ان مكونات المشروع تتمثل في صالة عامة متعددة الاغراض ستستخدم كصالة طعام و محاضرات واقامة الانشطة والفعاليات الداخلية بالمركز .
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