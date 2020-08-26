الانتقالي الجنوبي يعلق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، تعليق مشاركته في المشاورات الجارية في السعودية مع الحكومة اليمنية، لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي ترعاه المملكة .. وفق “إرم نيوز“.



وأكد المجلس تعليق المشاورات بحسب بيان صادر عنه، في رسالة رسمية إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بين الانتقالي والحكومة اليمنية.

وعدّد الانتقالي في رسالته أسبابا قال إنها أدت إلى تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق، ومن بينها: ”استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه“.

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ومنها ”استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين“ وفقا للبيان.

ومن ضمن الأسباب التي ذكرها المجلس: ”عدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، لا سيما مخصصات القطاعات العسكرية والأمنية، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، و كذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمون“.

وأضاف البيان أن من أسباب تعليق المشاورات: ”استمرار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوه ووادي حضرموت والمهرة، بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون“، بحسب تعبير البيان.

واشترط الانتقالي الجنوبي، لعودته إلى طاولة المفاوضات مرةً أخرى، ”الالتزام الكامل من قبل الحكومة، بما جاء من بنود ضمن آلية تسريع اتفاق الرياض، دون أي تجاوزات“