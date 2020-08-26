السعودية عن استمرار هجمات الحوثيين: انتهاك للقانون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

جددت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، وأدانت في الوقت نفسه هجمات الحوثيين باتجاه المملكة، مشيرة إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.



جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن بعض الملفات المحلية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار.

وأضافت الوكالة، أن المجلس شدد على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي في ليبيا يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم نابع من الداخل يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قوله: إن "مجلس الوزراء أعرب عن إدانة المملكة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مفخخة دون طيار، وصاروخًا باليستيًا باتجاه المدنيين بالمملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".