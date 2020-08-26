البحسني يعزي في وفاة الشاعر والأديب عبدالله علي باسودان الذي وافته المنية بمدينة جدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة الشاعر والاديب الأستاذ عبدالله علي باسودان، الذي وافته المنية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



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وأكد المحافظ ان رحيل الشاعر والاديب عبدالله باسودان، يمثّل خسارة للساحة الشعرية والأدبية بشكل عام، التي فقدت شاعراً تميز بغزارة ثقافته، وشعره النقدي المعاصر، وقصائده التي اتسمت بالإسلوب الحديث، وانتشرت أشعاره وقصائده لتصل الى متذوقي الشعر في الوطن العربي والعالم.

ورفع المحافظ خالص التعازي لأسرة وذوي وزملاء الفقيد، سائلاً الله تعالى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.