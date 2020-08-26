أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

مركز الملك سلمان يغيث نازحي مأرب الأربعاء 26 أغسطس 2020 https://www.elyamnelaraby.com/497315/ المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت القرى بالدريهمي جنوب الحديدة الأربعاء 26 أغسطس 2020 https://www.elyamnelaraby.com/497317/ قافلة غذائية دعما للجيش الوطني والمقاومة بمأرب مقدمة من "أبناء إقليم عدن" الأربعاء 26 أغسطس 2020 https://www.elyamnelaraby.com/497319/ معين عبدالملك يخرج عن صمته إزاء محاولات الحوثي اجهاض عملية السلام Advertisements الأربعاء 26 أغسطس 2020 https://www.elyamnelaraby.com/497322/ مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في منطقة الجاح جنوب الحديدة الأربعاء 26 أغسطس 2020 https://www.elyamnelaraby.com/497330/ مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في الجبلية والفازة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/497331/ لجنة قيادية من شرطة تعز تباشر مهامها في التحقيق بقضية مقتل السعدي وأصيل الجبزي الأربعاء 26 أغسطس 2020 https://www.elyamnelaraby.com/497333/ القائد الميداني أبو بكر شملول يزور الخطوط الأمامية لجبهات محور الضالع https://www.elyamnelaraby.com/497336/

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