شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الانتقالي تداهم منزل قائد امني كبير بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن ان مسلحين تابعين لمليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا داهمت منزل قائد قوات الأمن الخاصة بإقليم عدن المعين من وزير الداخلية بحي السعادة القريب من مطار عدن الدولي بمديرية خور مكسر شرقي العاصمة المؤقتة عدن.

ونقل موقع "الموقع بوست عن المصادر قولها إن حراسة منزل قائد قوات الأمن الخاصة بإقليم عدن العميد سليمان الزامكي ومعهم عشرات المسلحين من أبناء الحي اشتبكوا مع القوة العسكرية التي نزلت لمداهمة المنزل.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed



وأضافت أن الاشتباكات التي استمرت زهاء الساعة انتهت بانسحاب مليشيا المجلس الانتقالي دون أن تتمكن من اعتقال أحد.



وكانت المدينة قد شهدت فجر أمس الأول الاثنين اشتباكات أعنف من تلك التي شهدتها مديرية خور مكسر وذلك بعد مداهمة مليشيا المجلس الانتقالي منزل أحد قادة المليشيا العاملين في الساحل الغربي بمديرية المنصورة اثر خلافات داخلية فيما بينهم.



وتعيش مدينة عدن حالة فوضى وانفلات امني كبيرين، منذ سيطرة الانتقالي على المدينة في اغسطس من العام الماضي.

وفشلت السعودية في الزام الانتقالي بإخراج قواته من عدن تنفيذا لبنود اتفاق الرياض، بعد فشل اتفاق الرياض الاول، واعلان الانتقالي الليلة الماضية تعليق مشاركته في تنفيذ اتفاق الرياض الثاني.

