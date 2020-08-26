شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب الصادم.. طالب يفقد بصره اثناء الاختبار في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فقد طالب بصره وهو داخل قاعة الاختبار للمرحلة الاساسية في أحد مراكز الاختبارات التابعة لمحافظة صنعاء .

وقالت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء أن الطالب مهند سعيد الشرعبي والذي يختبر في مركز "المقداد بن عمرو" بشملان والتابع لمحافظة صنعاء ، فقد بصره بصورة مفاجئة .

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وأكدت المصادر نقلا عن والد الطالب مهند سعيد الشرعبي أن ابنه تعرض لحادث مروري قبل سنوات وفقد بصره تماما، وظل لفترة تحت المراقبة الطبية واستخدام الأدوية حتى تم إستعادة بصره بعد فترة من الوقت ، إلا أن الأطباء بعدها اوضحوا لوالديه أن مهند قد ربما يفقد بصره مستقبلاً إذا لم تُجرَ له عملية جراحية في الخارج.



ولعدم إمكانية والد مهند على تحمل تكاليف العملية في الخارج والتي يعتبر تنفيذ ذلك بالنسبة له ضرب من خيال .

هذا واكد والدي مهند بان مهند ظل يعاني من الآلام وصعوبة الإبصار طوال سنوات مضت وقد تخلف عن التقدم لاختبار المرحلة الأساسية العام الماضي ،إلا ان اصراره وحبه وعشقه للتعليم اصر على اعادة العام الدراسي ليحلم بتجاوز اختبار المرحلة الأساسية ..

