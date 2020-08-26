- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في الجبلية والفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
شَنٍت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا، عمليات قصف واستهداف على منازل المواطِنينَ ومزارعهم في منطقتَي الجبلية والفازة التابعتَينِ لمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية: إن القُرى السكنية ومنازل المواطنِينَ ومزارعهم في منطقتَي الجبلية والفازة تعرّضتا لقصف بقذائف الهاون، وقذائف BMB، واستهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من مليشيات الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن القصف والاستهداف كان هستيريًا، وقد سبّب إثارة الرعب والخوف في أوساط المدنيين؛، مما يُنذِر بنزوحهم بعيدًا عن منازلهم.
وتقع منازل وقُرى متفرِّقة من محافظة الحديدة تحت نيران المليشيات الحوثية، مما نتج عنه خسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين، وذلك دون تدخُّل من المجتمع الدولي لِيَضع حدًّ لجرائم المليشيات الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في الجبلية والفازة جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.