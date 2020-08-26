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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قافلة غذائية دعما للجيش الوطني والمقاومة بمأرب مقدمة من "أبناء إقليم عدن" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
وصلت الى محافظة مأرب، قافلة غذائية سيرتها مؤسسة "ضالع الخير" دعما للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي هيلان والمخدرة غرب محافظة مأرب، مقدمة من ابناء اقليم عدن.
تقدم القافلة الشخصية الاجتماعية قايد المثيل والعقيد عبدالخالق الحوشبي وعدد من الشخصيات الاجتماعية من محافظات اقليم عدن.
وكان في استقبالها بمأرب قبيل توجهها لجبهتي هيلان والمخدرة، كل من مدير دائرة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع العميد عبدالله السقلدي وقائد جبهة "هيلان والمخدرة" العميد الركن محمد الحليسي، وركن توجيه المنطقة العسكرية الثالثة العميد صادق المخلافي وعدد من القيادات العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة.
وخلال تسليم القافلة اشارت القيادات المجتمعية التي تتقدم القافلة الى ان القافلة رمزية تعبيرية للتأكيد على وقوف ابناء اقليم عدن ومساندتهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة الوطنية لاستعادة الجمهورية وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية، وتمسكهم بالشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي ومشروع اليمن الاتحادي التي تحقق العدالة للجميع في السلطة والثروة والتنمية المتوازنة والمشاركة الشعبية الواسعة.
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