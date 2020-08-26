المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت القرى بالدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 ردَّت القوات المشتركة على مصادر نيران لمليشيات الحوثي استَهدفت القُرى السكنية ومزارع المواطنِينَ في مديرية الدُّريهمي جنوب الحديدة.

وقال مصدر عسكري: إن القوات المشتركة حدَّدت مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية، وقامت بالرد عليها بالسلاح المناسب محقِّقة إصابات مباشرة في جيوب المليشيات وأخمدتها. Advertisements وأضافت المصادر أن ضربات القوات المشتركة أوقعت في صفوف الحوثيين قتلى وجرحى وكبّدتهم خسائر فادحة. وتواصِل القوات المشتركة تلقين المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء تصعيدها وخروقاتها المتكررة للهدنة الأُممية واستِهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنِينَ في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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