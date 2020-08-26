مركز الملك سلمان يغيث نازحي مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 684 نازحاً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



وشملت المساعدات 114 خيمة، و684 بطانية، و 228 بساطاً.

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