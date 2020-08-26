شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة محافظة إب والجاليات.. يعـــزون آل البصيــر بوفاة والدتهم .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص/

بعث قيادة محافظة إب براسة اللواء عبدالواحد محمد صلاح وقيادة السلطة المحلية،والمكاتب التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب. والجاليات اليمنية في امريكا وعدد من الشخصيات الاجتماعية برقية عزاء



ومواساه لمدير عام شعبة المشاريع والتجهيزات بمكتب التربية إب

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.. جاء فيها

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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي ) صدق الله العظيم

الاخ المهندس فتحي البصير وكافة آل البصير



......... المحترمون



بقلوب يملؤها الحزن والأسى ومؤمنه بقضاء الله وقدره فجعنا بخبر وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدتكم

إننا ونحن نشاطركم الحزن والأسى نعبر. لكم عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل ، ومن خلالكم إلى كافة آل البصير وأقاربكم ومحبيها

سائلاً من الله العلي القدير أن يغمدها بواسع رحمته غفرانه وان يسكنها فسيح جناته.. ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ "



أخوكـــم

اللواء/ عبدالواحد محمد صلاح

محافظ إب

نائب المحافظ الأمين العام

امين على الورافي

مشرف المحافظة

الأستاذ يحي اليوسفي

رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة

مهندس عقيل فاضل وقادة الفرع

*وكــلاء محافظــة إب

عبدالرحمن الشاهري

علي النوعة- قاسم المساوى - عبدالفتاح غلاب

اشرف المتوكل -عبدالرحمن الزكري -راكان النقيب

قاسم العنسي - عبدالواحد المرووعي - جبران باشا...

فضل ابوحليقة - فؤاد يحي منصور - جمال الحميري -صادق حمزة- ومثنى الحصين - حارث المليكي ووكيل جابر - والوكيل التويتي .. أمين علاية واخرون.

*مــديرعام مكتب التربية إب

محمد درهم الغزالي

نواب مكتب التربية

محمد لطف المتوكل ..

ومدراء عموم الشعب

مستشار مكتب التربية

عبدالغني اليوسفي

مدير مكتب السياحة

غانم عوسج

مدير مكتب الاعلام

عبدالباسط النوعة

مدير مكتب شؤون المغتربين

بكيل شماخ

*أعضاء مجلس النواب

اللواء احمد النزيل

اللواء أمين مخارش

اللواء خالد العنسي

اللواء علي مسعدا للهبي

الدكتور على الزنم

اللواء علي حسن عنان واخرون

د/ابراهيم عياش عضو الكونجرس

الشيخ الفريق ناجي الرويشان

اللواء الشيخ محمد ناجي الرويشان

الشيخ عادل الكبادي

الشيخ عبد الولي الردي

الشيخ اديب محمد حزام

الشيخ حزام الردي

الشيخ عبدالجليل ناجي ناشر

الشيخ خالد التوعله

الشيخ رضوان النصافي

والشيخ عبدعلي التويتي

والشيخ عباد الشرفي .

*الجـــالـيات

رئيس جالية نيويورك

الأستاذ/فتـــح علاية

الأستاذ /نبيل الجماعي

الشيخ يحي الجماعي

الصحفي اديب المنصوري

جاليــــة كلفونيا

منصور محمد اسماعيل

الشيخ عبد قرين

الشيخ محمد يحي صيبعان ..

رئيس جمعـــية التجار اليمنين بأمريكا

الأستاذ/عبدالسلام مبارز

*جالية مصــــر

د/محفوظ سلام رئيس جامعة

* رئيس جامعــة إب

ا/د/ طارق المنصوب ونواب رئيس الجامعة

وعمداء الكليات

رئيس جامعة جبلة

ا/د/عبدالله المطري ونواب الرئيس وعمداء الكليات

ومدير إذاعة إب وإذاعة تعز ....وجميع مدراء مكاتب القنوات والصحف والمواقع والصحفيين بمحافظة إلى رئيس التحرير

عبدالرحيم اليحيوي

وهيئة التحرير.

نـعـتــذر للذين لم يذكر أسمائهم بسبب ضيق مساحة النشر ، ونعتذر عن الترتيب كتبت حسب الاتصال والرسائل…. خيرها في غيرها والقادم موعــود انشاء الله بتعويضكم اجمع .......بنشر افراحكم وتعازيكم لنكن على تواصل دائم ..

#-المطــــلوب:- منكم ومن قراء هذه التعزية يتكرم فضل منه وأجرت منه الترحم عليها وقراءة شرف الفاتحة لها ولوالدي والديكم اجمعين ..



*اعـــــداد

اللجنة الإعلامية للجنة شؤون المغتربين والإستثمار والسياحة.

للتواصل تلفون ووتس أب .771188589. أو 717700795