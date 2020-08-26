شكرا لقرائتكم خبر عن في اقل من 24 ساعة من هجومة الحاد على الشمال.. ضاحي خلفان يثير الجدل عن الأصول العربية ليست من اليمن ولكن من هذه المنطقة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرِّد قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتغريدة مثيرة للجدل عن الأصول العربية القديمة، قائلًا :”إن أصول العرب من نجد وليس من اليمن” . وأضاف “خلفان” :”ما يصير النبي مستعرب.. وأهل سبأ عرب.. والقرآن يقول لسيدنا محمد إنا انزلناه قرآنا عربيًا”. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وتابع قائد شرطة دبي السابق :” البعض اذا قلت له انت مش عربي اعتبرها مسبة، هذه مشكلة”. وكان ضاحي خلفان، شن هجومًا حادًا على الشمال و الميلشيات الحوثية الإرهابية، صباح اليوم، ونشر خلفان سلسلة تغريدات، اختتمها بأن اليمن الشمالي انتهى من خارطة الدول العربية

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كانت هذه تفاصيل خبر في اقل من 24 ساعة من هجومة الحاد على الشمال.. ضاحي خلفان يثير الجدل عن الأصول العربية ليست من اليمن ولكن من هذه المنطقة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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