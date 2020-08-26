شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يوقفون 6 مسؤولين على ذمة حادثة جرف سيول إب اسرة الشرماني (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكلت جماعة الحوثي لجنة تحقيق في حادثة جرف السيل إسرة فواز الشرماني في مدينة إب، وتقصي الأسباب ورفع النتائج بصورة عاجلة، بالتزامن مع توقيف مسؤولي الجهات المختصة وتكليف نوابهم.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين، عن اجتماع عقده محافظ إب عبد الواحد صلاح مع لجنة وحدة الطوارئ لمواجهة الكوارث والاخطار الناجمة عن السيول، الثلاثاء، قرار تشكيل لجنة التحقيق في الحادثة.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed

الوكالة اشارت ضمنيا لتوقيف المسؤولين بقولها: إن المحافظ صلاح “كلف نواب مدراء الأشغال والمرور وصندوق النظافة والدفاع المدني ومديرا مكتبي الأشغال في مديريتي الظهار والمشنة، بتسيير الأعمال حتى استكمال التحقيق”.

وأضافت: “كما وجه المحافظ صلاح بإعداد دراسة لتنفيذ جسر أو عبارة في المنطقة ذاتها من بند الطوارئ، وحث مدراء عموم المديريات ولجان الطوارئ الفرعية على رفع الجاهزية ومتابعة أضرار السيول والأمطار ورفع مخلفاتها واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة”.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مؤلمة توثق مغامرة وصفوها بـ «المجنونة»، حيث أصرّ سائق سيارة في محافظة إب وسط اليمن، الإثنين، على تجاوز سيل جارف بسيارته متسببا في وفاة جميع الركاب.

Advertisements

وقالت مصادر محلية في إب: إن السيارة التي جرفتها سيول الأمطار كانت تقل ستة أفراد من بينهم أربع أطفال نجا منهم سائق السيارة فقط ويدعى فواز الشرماني وتوفيت امرأة والأطفال الاربعة، حسب ما ذكرته « المصادر».

مقاطع الفيديو التي نشرها الناشطون، أظهرت لحظة دخول السيارة إلى السيل الذي يمر من أمام بوابة جامعة إب الجنوبية باتجاه منطقة ميتم، والسائق يصرخ بعد نجاته بأعجوبة وهو يشاهد السيل يجرف أفراد أسرته أمام عينيه.

كما يظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، أحد الأطفال الذي كان على متن السيارة وهو يصرخ طالبا المساعدة لإنقاذه هو وأخوته ووالدته، لكن شدة السيل حالت دون قيام المواطنين بإنقاذهم، ليقضوا غرقا في مشهد مآساوي.

وحسب ناشطين، فإن زوجة السائق ممن كانوا على متن السيارة تم العثور على جثتها، فضلاً عن انتشال السيارة التي تحولت إلى حطام، في الوقت الذي لا يزال الاطفال الاربعة بعداد المفقودين ويجري البحث عن جثثهم.

مصلحة الدفاع المدني في محافظة إب كشفت عن هوية الضحايا وأنهم من قرية الصباري في مديرية السبرة، وهم : قاسم جزيلان الحاشدي (13 عام) وثريا الحاشدي (14 عام) وثلاثة آخرين من أبناء قرية “سوق الأحد” في مديرية بعدان شرقي محافظة إب وهم : كفى محمد الشرماني (20 عاما) محمد فواز الشرماني (11عاما) لطف فواز الشرماني (6 اعوام).

وتشهد الأجواء اليمنية أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديد لم تشهدها البلاد منذ ثلاثين عاما خلفت أضرارا جسيمة بالمباني والطرقات والمنازل وخسائر بشرية وراح ضحيتها المئات من المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية جراء استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول الجارفة إلى داخل المدن والأحياء السكنية.