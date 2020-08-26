شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة بصنعاء تحسم الشكوك وتكشف حقيقة مصرع وزير دفاع الحوثيين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادرمطلعة بصنعاء ما تداولته العديد من المواقع الاخبارية عن مصرع وزير الدفاع في ميلشيا الحوثي اللواء "محمد ناصر العاطفي". . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأكدت المصادر ان ما تردد عن مصرع وزير الدفاع في الحكومة الانقلابية بصنعاء لاأساس له من الصحة مشيرة الى أن الاخير يقوم بجولات غير معلنة في جبهات القتال ولم يتعرض لاي استهداف مباشر.

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