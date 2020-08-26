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عــــاجل : محافظة جنوبية تفاجئ الجميع وتدفع بتعزيزات ضخمة للقتال في جبهات "مأرب"

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عاجل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية بمأرب عن وصول تعزيزات كبيرة لقوات الحيش،من محافظة شبوة .

واكدت المصادر ان التعزيزات الوافدة من شبوة انخرطت فور،وصولها في جبهات القتال باطراف مأرب.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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