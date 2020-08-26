شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : محافظة جنوبية تفاجئ الجميع وتدفع بتعزيزات ضخمة للقتال في جبهات "مأرب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية بمأرب عن وصول تعزيزات كبيرة لقوات الحيش،من محافظة شبوة . واكدت المصادر ان التعزيزات الوافدة من شبوة انخرطت فور،وصولها في جبهات القتال باطراف مأرب.

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