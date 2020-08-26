شكرا لقرائتكم خبر عن السيول الجارفة تتسبب بكارثة جديدة بعد حادثة إب الأليمة التي أوجعت قلوب اليمنيين وإطلاق تحذير هام مما سيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت السيول الغزيرة بمحافظة ريمة في إنقلاب سيارة على متنها ستة مواطنين، فيما حذر مركز الأرصاد من إستمرار وتوسع هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة، داعياً المواطنين إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن حادث إنقلاب سيارة “شاص” في عزلة بني أحمد بمديرية الجعفرية مساء الإثنين بسبب السيول الجارفة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين إصابتهم خطيرة للغاية.

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وأشار المصدر إلى أن المصابين تم نقلهم إلى إحدى مستشفيات محافظة الحديدة لتلقي العلاج اللازم.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع حادثة جرف السيول سيارة على متنها أسرة كاملة من نساء وأطفال في سائلة الصلبة بمدينة إب تسببت في وفاة جميع من كانوا عليها بإستثناء السائق.

وعلى خلفية الحادثة الأليمة، وجه محافظ إب عبدالواحد محمد صلاح بتوقيف عدد من مدراء مكاتب الأشغال وصندوق النظافة والمرور والدفاع المدني وأشغال المشنة والظهار على خلفية الحادثة الأليمة بجرف السيول لأسرة كاملة في سائلة الصلبة، وكلف نواب تلك المكاتب بالقيام بالعمل والمهام.

كما وجه المحافظ صلاح خلال اجتماع استثنائي للجنة وحدة الطوارئ لمواجهة الكوارث والأخطار الناجمة عن السيول بمحافظة إب بتشكيل لجنة برئاسة أمين المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي للتحقيق في الحادثة ومعرفة الأسباب والرفع بالنتائج بصورة عاجلة.

وشدد صلاح على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة فنية لإعداد الدراسات والتصاميم العاجلة لبناء جسر أو عبارة في سائلة الصلبة أمام بوابتي الملعب والجامعة ويتم اعتماد التكلفة من بند الطوارئ.

وكانت لجنة الطوارئ قد أعربت في اجتماعها عن الأسف الشديد لوفاة أسرة كاملة كانت على متن سيارة جرفها السيل أثناء مرورها في سائلة الجامعة بمديرية الظهار باستثناء السائق.

وحملت اللجنة السائق المسؤولية بالدرجة الأولى بالمخاطرة بحياة إفراد أسرته والإلقاء بهم إلى التهلكة، وأوصت بسرعة وضع المعالجة لموقع تدفق السيول والعمل على الإنذار المبكر ومنع تواجد المواطنين في مجاري السيول وقت الذروة.

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وحثت مدراء عموم المديريات بالمحافظة ولجان الطوارئ الفرعية برفع الجاهزية ومتابعة أضرار السيول والأمطار في جميع المناطق ورفع مخلفاتها واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة.

وجددت اللجنة الدعوة للمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تدفق السيول وبطون الأودية والمنحدرات في ظل التوقعات باستمرار الأمطار الغزيرة.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر وتتوسع فرص هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية، واستمرار الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته التنبيهية، أنه يتوقع هطول الأمطار الرعدية على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً مع امتدادها شرقاً إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى المناطق الداخلية لمحافظة حضرموت وغرباً إلى سهل تهامة وأجزاء من الساحل الغربي.

وأشار المركز إلى أن أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الصحراوية قد تشهد هطول أمطار متفرقة خلال فترتي الظهيرة وحتى ساعات الليل الأولى.

ولفت إلى استمرار الأجواء حارة على المناطق الصحراوية وحارة نسبياً مع رطوبة شديدة على المناطق الساحلية، كما تستمر الرياح الموسمية الشديدة على شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى وتعمل على اضطراب البحر شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة وصدمات الحر الشديد أثناء الظهيرة، والصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وأفاد المركز بهطول أمطار متفرقة خلال الـ24ساعة الماضية سجلتها محطات الرصد الجوي في إب 32.0، المحويت08.2، السدة 06.7 ، حجة 05.2، المعافر 14.7، ريمة 05.2، صرفيت 02.7.

كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية.