شكرا لقرائتكم خبر عن دقت ساعة الصفر.. المعارك على أشدها في ابين وتعزيزات من الطرفين والمجلس الانتقالي يصدر البيان رقم (1) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء احمد سعيد بن بريك تعميما هاما لجميع الوحدات العسكرية الجنوبية. وتضمن التعميم رفع درجة الاستعداد والجاهزية العسكرية والاستعداد لمواجهة أي طارئ. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed يأتي ذلك عقب اعلان الانتقالي تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض نتيجة تجاوزات حكومة الشرعية وقواتها في أبين وشبوة وحضرموت، واشتداد المواجهات المسلحة في محافظة أبين بين القوات الجنوبية ومليشيا الاخوان.

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