شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو يوثق معجزة إلهية في قلب صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع العاصمة صنعاء، معجزة وقدرة إلهية خارقة.

وتعرضت إمرأة وطفلتها، أمس الثلاثاء، في أحد شوارع العاصمة المختطفة صنعاء، لحادث مروري مروع.

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وبحسب ما وثقته كاميرا مراقبة في جولة ريماس بصنعاء، إنحراف باص مسرع بعد أن اصطدمت سيارة آخرى بمؤخرة الباص، باتجاه إمراة وطلفتها الواقفتان على رصيف الشارع.

وأظهر الفيديو الذي اعاد (نافذة اليمن) نشره على صفحته الرسمية بمنصة (فيس بوك)، نجاة الطفلة والأم من موت محقق جراء اصطدام الباص بهم بقوة.

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وقال شهود عيان في صنعاء، لم نتوقع أن تخرج الطفلة حية بعد أن شاهدنا الباص مهرول بسرعة واختفت الطلفة تماما.

واضافوا، بعد مرور بضع ثواني قفزت الطفلة بسرعة كبيرة من تحت الباص وهي تجري وكأن شي لم يحدث ولم تتعرض لأي سوء بقدرة ولطف من الله.