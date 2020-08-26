عــــاجل : تزامنا مع معارك أبين إندلاع إشتباكات عنيفة في عدن.. تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - نشبت إشتباكات عنيفة فجر اليوم الاربعاء، في مديرية خورمكسر، بالعاصمة عدن، تزامنت مع المعارك التي تشهدها جبهة محور أبين بين مليشيا الإخوان المحسوبة على الشرعية، وبين القوات الجنوبية التابعة للمجلس الإنتقالي.
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وقالت مصادر محلية في مديرية خورمكسر لنافذة اليمن، أن مواجهات مسلحة أندلعت قبل قليل في حي السعادة، بين الاجهزة الأمنية وعناصر تخريبية.
واضاف المصدر أن أربعة أطقم وصلت إلى حي السعادة للقبض على عناصر خارجة عن القانون، وبعد إنتشار القوة الأمنية نشبت الاشتباكات التي استخدم فيها الاسلحة المتوسطة والخفيفة.
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