شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : حدث عسكري كبير من صنعاء ومفاجئات غير مسبوقة ابتداء من هذا اليوم.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدفاع في حكومة الحوثيين بصنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، اليوم الثلاثاء، إن عواقب استمرار التحالف حربه على اليمن، وخيمة، متوعدا السعودية والإمارات: “وقد أعذر من أنذر”.

وأشار اللواء العاطفي، في لقاء أمام القيادات الميدانية التابعة لقوات الحوثيين في محور خب والشعف، التأكيد أن “دول التحالف لن تبقَ على الأرض اليمنية ما حيينا”.

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وأكد وزير دفاع الحوثي إلى أن تصريحاتهم لا تأتي من “باب الاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي أو التهديد لكننا إذا قلنا نتبع القول بالفعل وهكذا تعلمنا من قياداتنا”.

وكشف أن قواتهم اليوم “تتخطى عتبات مرحلة جديدة وتمضي بقوة وثبات نحو تحقيق النصر الكبير، مجددا التأكيد “سنضحي بدمائنا وأرواحنا من أجل الشعب اليمني الأصيل ونعيد مجده من جديد”.

ولفت الوزير العاطفي إلى أن السعودية والإمارات، “لم يتركا دولة عربية أو إسلامية إلا وتأمروا عليها، فنراهم فشلوا في التآمر على قطر كما فشلوا في اليمن والعراق وسوريا، ويتآمرون على ليبيا ولبنان والسودان ومصر وإيران وسيفشلون في كل مؤامراتهم ودسائسهم التي هي صناعة غربية”.

وجدد اللواء العاطفي دعوته لمن وصفهم بـ”المغرر بهم والمخدوعين” الذين يقاتلون في صف التحالف، بالعودة إلى صنعاء و”التخلص من عباءة الشر”، حسب تعبيره.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للحوثيين في صنعاء، وجه وزير دفاع صنعاء “باتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات العملية استعدادا للانتقال إلى مرحلة العمليات الإستراتيجية الشاملة الهادفة إلى ردع العدوان وإجباره على وقف إجرامه بحق الشعب اليمني ورفع حصاره الجائر والرحيل من تراب اليمن الطاهر”.