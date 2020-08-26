شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فوائد مذهلة لاول مرة تسمعها عن فاكهة الرمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد الرمان من الفواكه الموسمية والغني بالفوائد العديدة تعرف على أهم الفوائد الصحيه : *يعتبر الرمان غني بمضادات الاكسدة، ليشكل بذلك سلاحاً فعالاً في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المختلفة وحتى علاجها بمضادات الاكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومنع السرطانات . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

*يعزز عملية الهضم

*رفع مستوى الهيموجلوبين في الدم كونه غني بالحديد

*يساعد على الوقاية من أمراض القلب فهو غني بالألياف المساعدة على خفض الكوليسترول الضار #فاكهة_موسمية

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