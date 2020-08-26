شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تركيا تطلق تحذير عاجل لـ"اليونان" لا تعرضوا حياتكم للخطر (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء إن قبرص واليونان تزيدان من حدة التوتر في منطقة الشرق المتوسط، ولا ينبغي للأخيرة ان تعرض نفسها للخطر.

وذلك وبحسب ما جاءت به وكالة “الأناضول”.

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وأضاف الوزير تشاووش أوغلو إن دولة تركيا تدعوا اليونان على عدم تعريض حياتها للخطر من خلال التقاط الطُعم من العديد من البلدان منطقة شرق البحر المتوسط”.

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واضاف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش قائلًا:

“ندعو اليونان إلى عدم الانجرار والانخداع التي تقوله بعض الدول التي تسعى بالدفع بها الى مواجهة الأسطول التركي

فنحن جيران على مر التاريخ ونعرف التقاسم العادل”.



من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء:

“إن دولة تركيا تؤيد الحوار في حل المشاكل التي تتعلق في منطقة الشرق المتوسط، وأي شرارة تحدث في هذه المنطقة، من الممكن ان تتسبب بكارثة كبيرة”.

كما وأوضح الوزير ماس في المؤتمر الصحفي مع نيكوس ديندياس والذي تم عقد في العاصمة أثينا:

أن دولة تركيا واليونان تلعبان بالنار في منطقة شرق المتوسط.

وأن العاصمة برلين تفعل ما بوسعها من أجل تهدئة الاوضاع وخفض حدة التوتر وبحسب وكالة “الأناضول”، أضاف تشاووش أوغلو، إن تركيا تحث اليونان على “عدم تعريض نفسها للخطر، عبر التقاط الطُعم من بعض بلدان شرق البحر المتوسط”.