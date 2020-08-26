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عـــاجل : الليرة التركية ينخفض بقوة ليصل الى هذا القيمة امام الدولار

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الليرة التركية تنخفض بقوة لتقترب من السبعة ونصف ليرة لكل دولار

شهت الليرة التركية, نكسة كبيرة ومفاجئة لتقترب من حاجز الـ 7.5 ليرات تركية لكل دولار أمريكي واحد.

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إليكم نشرة أسعار الصرف اليوم الخميس 6/8/2020 :


سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.
مبيع: 7.3063
شراء: 7.2994

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو.
مبيع: 8.6655
شراء: 8.6274

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني.
مبيع: 9.6223
شراء: 9.5822

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سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي:
مبيع: 23.9355
شراء: 23.8276

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي.
مبيع: 1.9375
شراء: 1.9361

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري.
مبيع: 2.0060
شراء: 2.0038

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي.
مبيع: 1.9900
شراء: 1.9866

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري)

شراء: 287

مبيع: 300

عادة الليرة التركية للانخفاض مع تشعب الامور من الناحية السياسية للبلاد, والذي ينعكس طرداً على الاقتصاد المحلي.

ومما زاد في انهيار الليرة التركية, انتشار فيروس الجديد في تركيا, وفق ما أكدته وزارة الصحة التركية.

وفقدت العملة أكثر من تسعة بالمئة هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، نظرًا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

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