شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : الليرة التركية ينخفض بقوة ليصل الى هذا القيمة امام الدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل الليرة التركية تنخفض بقوة لتقترب من السبعة ونصف ليرة لكل دولار شهت الليرة التركية, نكسة كبيرة ومفاجئة لتقترب من حاجز الـ 7.5 ليرات تركية لكل دولار أمريكي واحد. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed إليكم نشرة أسعار الصرف اليوم الخميس 6/8/2020 :

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.

مبيع: 7.3063

شراء: 7.2994 سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو.

مبيع: 8.6655

شراء: 8.6274 سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني.

مبيع: 9.6223

شراء: 9.5822 Advertisements سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي:

مبيع: 23.9355

شراء: 23.8276 سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي.

مبيع: 1.9375

شراء: 1.9361 سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري.

مبيع: 2.0060

شراء: 2.0038 سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي.

مبيع: 1.9900

شراء: 1.9866 سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري) شراء: 287 مبيع: 300 عادة الليرة التركية للانخفاض مع تشعب الامور من الناحية السياسية للبلاد, والذي ينعكس طرداً على الاقتصاد المحلي. ومما زاد في انهيار الليرة التركية, انتشار فيروس كورونا الجديد في تركيا, وفق ما أكدته وزارة الصحة التركية. وفقدت العملة أكثر من تسعة بالمئة هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، نظرًا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

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