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عدن - ياسمين التهامي - على الهواء مباشرة.. “شاهد” ماذا فعل هذا الإعلامي التونسي “الشهم” في محمد بن زايد وصديقه نتنياهو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلامي تونسي يمزق صورة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على اتفاق تطبيع العلاقات. ووجه الإعلامي التونسي محمد وليد الجوادي كلمات قوية إلى محمد بن زايد قائلا "يا بن زايد أنت طبّعت مع الكيان الصهيوني ووضعت شعبك في خندق الخائنين والخيانات، بل إنك خنت الأمة العربية كلها وأنت الآن لا تمثل شيء". وقال الجوادي في مستهل حلقته إن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كان متوقعا إن لم يكن قائما أصلا وحان وقت الإعلان عنه الآن مع التغيرات السياسية القائمة في الدول العربية والشرق الأوسط. ويرى الجوادي أن الاتفاق انقلاب واضح وصريح على الحق الفلسطيني وإضرار بالغ بمصالحه وتخلٍ عنه وعن نضاله الوطني وغدر به، وينضم إلى غيره من اتفاقات التطبيع السابقة مثل كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو، فهي كلها اتفاقيات خيانة "حللت الحرام ودعمت المنكر وفرطت في الثوابت الفلسطينية". وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وسط رفض فلسطيني واسع. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، بينما عدته القيادة الفلسطينية، في بيان لها، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". وأصبحت الإمارات ثالثة دولة عربية توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994. ولم ترحب بالاتفاقية من الدول العربية سوى مصر والأردن والبحرين، التي اعتبرتها "خطوة نحو تحقيق السلام في المنطقة". المصدر / الجزيرة مباشر وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وسط رفض فلسطيني واسع. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، بينما عدته القيادة الفلسطينية، في بيان لها، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". وأصبحت الإمارات ثالثة دولة عربية توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994. ولم ترحب بالاتفاقية من الدول العربية سوى مصر والأردن والبحرين، التي اعتبرتها "خطوة نحو تحقيق السلام في المنطقة". المصدر / الجزيرة مباشر

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