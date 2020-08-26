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عدن - ياسمين التهامي - عروس سعودية تفاجئ الجميع وتضع شرطًا غريبًا على عريسها قبل الزفاف !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت إحدى الفتيات في السعودية عريسها ووضعت شرطًا غريبًا لم يتوقعه أي أحد قبل إتمام مراسم الزواج. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أصرت عروس تدعى "وداد سعد" قبيل تحديد موعد "عقد القران" إجراء العريس فحص فيروس كورونا المستجد، خوفًا من أن يكون مصابًا وينقل إليها المرض. وقالت "وداد" للصحيفة: "طلبت من أهلي إبلاغه بذلك بسبب المخاوف والقلق الذي ساورني من هذا المرض الفتاك، عقد القران كان بعد يومين ومدة احتضان الفيروس 14 يومًا، خشيت أن يكون مصابًا وينقل لي المرض". وبررت العروس طلبها أنه "من حقها أن تطمئن على سلامتها وحياتها، خصوصًا أنه دائم الخروج والاختلاط مع الآخرين، على خلاف حالتها، إذ تلتزم بالبقاء في المنزل وبالاشتراطات الصحية كافة". وأوضحت "وداد" أن "إحدى قريباتها توفيت بعد 24 ساعة بالفيروس، وذلك بعد أن انتقلت إليها العدوى من قريبة لها أثناء زيارة عائلية ولهذا تتخوف من الوباء"، مشيرة أن الفيروس الذي اجتاح العالم غريب ولا يرحم، وقضى على عشرات الآلاف حول العالم. وأثار طلب العروس جدلًا واسعًا في السعودية، إذ اعتبره البعض أمرًا طبيعيًّا ومطلوبًّا لضمان سلامة الأسرة وأطفالها، فيما رأى آخرون أن مثل هذه الشروط تفننًا في الطلبات بغرض الظهور والشهرة، خصوصًا أنه ليس من ضمان ألا يصاب أحدهما بالعدوى من معازيم ليلة الفرح بعد اجتياز الاختبار

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