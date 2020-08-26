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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة وافدين بالرياض تورطوا بارتكاب «24» حادثة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت شرطة منطقة الرياض، من القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تخصص في سرقة الكابلات النحاسية وقواطع الكهرباء وارتكبوا 24 عملية سرقة. وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب «24» حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء «السلي - المشاعل - العزيزية». وأضاف أن التشكيل العصابي قام بتجميع المسروقات في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها «800.000» ريال. وأشار الكريديس، إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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