شكرا لقرائتكم خبر عن ورطة لرجل أعمال أردني بسبب ما فعله بزوجته السفيرة في مكان عام!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ورطة لرجل أعمال أردني بسبب ما فعله بزوجته السفيرة في مكان عام!!
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جديد اب برس
موقع أردني عن قيام رجل أعمال أردني بالتهجّم على زوجته التي ترأس منصب سفيرة في مكان عام في العاصمة الاردنية عمان وذلك خلال لقاء حصل بينهما في محاولة لحل خلافات بينهم سابقة. حيث شتم رجل الأعمال الاردني زوجته وهددها بالضرب ثم حاول ضربها والاعتداء عليها في الشارع، لكنها بدأت بالصراخ ومن ثم ضربته بقدمها في رجله وذلك حسب ما جاءت به وكالة الأنباء المحلية ”سرايا“. حيث تقدمت السفيرة الاردنية بشكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية في البلاد. وقالت إنها سبق وقد تعرضت للضرب من قبل زوجها خلال وجودها في عملها داخل السفارة الأردنية في إحدى الدول قبل حوالي عام تقريباً. وكانت المحكمة قد أدانت الزوج بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بدفع الرسوم بسبب فعلته التي قام بها. إلا أن زوجته السفيرة قد تنازلت عن حقها الخاص، وبناءا عليه تم تخفيض العقوبة إلى مدة شهر والإلزام بدفع الرسوم. وعلى حسب بيان الصحيفة أنه لم يتم الكشف عن هوية رجل الأعمال والسفيرة.
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