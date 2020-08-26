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عدن - ياسمين التهامي - ورطة لرجل أعمال أردني بسبب ما فعله بزوجته السفيرة في مكان عام!!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements موقع أردني عن قيام رجل أعمال أردني بالتهجّم على زوجته التي ترأس منصب سفيرة في مكان عام في العاصمة الاردنية عمان وذلك خلال لقاء حصل بينهما في محاولة لحل خلافات بينهم سابقة. حيث شتم رجل الأعمال الاردني زوجته وهددها بالضرب ثم حاول ضربها والاعتداء عليها في الشارع، لكنها بدأت بالصراخ ومن ثم ضربته بقدمها في رجله وذلك حسب ما جاءت به وكالة الأنباء المحلية ”سرايا“. حيث تقدمت السفيرة الاردنية بشكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية في البلاد. وقالت إنها سبق وقد تعرضت للضرب من قبل زوجها خلال وجودها في عملها داخل السفارة الأردنية في إحدى الدول قبل حوالي عام تقريباً. وكانت المحكمة قد أدانت الزوج بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بدفع الرسوم بسبب فعلته التي قام بها. إلا أن زوجته السفيرة قد تنازلت عن حقها الخاص، وبناءا عليه تم تخفيض العقوبة إلى مدة شهر والإلزام بدفع الرسوم. وعلى حسب بيان الصحيفة أنه لم يتم الكشف عن هوية رجل الأعمال والسفيرة.

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