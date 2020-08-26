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عدن - ياسمين التهامي - هام للغاية " فلكي يمني شهير يفاجئ الجميع ويطلق تحذيرات خطيرة هذا ماسيحدث خلال الايام القادمة (تفاصيل طارئة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements فلكي يمني، اليوم الثلاثاء، من أمطار غزيرة ستشمل ثمان محافظات خلال الأربعة الأيام القادمة. وكشف الفلكي عدنان الشوافي، في بيان، نشره على حسابه في "فيس بوك" عن أهم مستجدات طقس اليمن خلال الأربعة الأيام القادمة؛ متوقعا انخفاض هطول الأمطار وحرارة شديدة شرقي اليمن وتحسن نسبي لهطول الامطار الرعدية متفاوتة الشدة والتي قد تصل الى الغزيرة غربي اليمن. وأشار إلى التحسن النسبي في هطول الامطار الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والسهول الساحلية القريبة منها ويكون ترتيب المحافظات حسب المتوسط التراكمي للهطول المتوقع كالاتي؛ ففي المرتبة الأولى تأتي إب و ذمار و ريمة والضالع وغرب صنعاء والمحويت وعمران، وثانيا محافظات البيضاء وحجة و غرب صعدة و صنعاء وتعز ولحج، وثالثا بقية المحافظات والمناطق من سواحل غربية وجنوبية مع الإشارة إلى أن الهطول في المناطق الشرقية والصحاري الداخلية في المهرة وحضرموت وشبوة ومارب والجوف فقط على أجزاء بسيطة منها حيث متوقع أن يسيطر على معظم هذه المحافظات أجواء شديدة الحرارة. ودعا الشوافي إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات. ونبه المزارعين بتوخي الحذر؛ فقد يكون الهطول مصحوب بحبات البرد على بعض المناطق، وكذلك توخي الحذر من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خصوصا المناطق الشرقية والصحاري الداخلية.

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