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عدن - ياسمين التهامي - خبر مؤسف للغاية لجميع محبي العميد “طارق صالح” نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل. (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الاصلاح – جناح الاخوان المسلمين في اليمن-، الاثنين، التهيئة لمعركته في الساحل الغربي ضد الفصائل المدعومة من الامارات بقيادة طارق صالح عبر تحريض الحراك التهامي. واستضافت وسائل اعلام الحزب قيادات في الحراك التهامي ابرزهم مؤسسه عبدالرحمن شوعي حجري وابرز المناهضين لطارق صالح. وتوعد شوعي بالتصعيد عبر المظاهرات والمسيرات السلمية حتى تحقيق كافة مطالب “ابناء تهامة” متهما من وصفهم بـ”ضعاف النفوس” بانهم اداة بيد طارق صالح. وعبر شوعي عن رفضه ما وصفها بـ”الوصاية على تهامة”، مطالبا الاحزاب برفع يدها.. ودعا حجري إلى التفاف لأبناء تهامة حول الحراك التهامي . وجاءت هذه اللقاءات عقب سيطرة الاصلاح على الريف الجنوبي الغربي لتعز وسط مؤشرات على مساعيه للتقدم صوب مدينة المخا على الساحل الغربي لليمن ومضيق باب المندب .. وتعكس تحريضات الاصلاح للحراك التهامي ضد طارق صالح، بحسب مراقبين، محاولة لتحريك الحراك التهامي في المديريات الساحلية والغربية بالحديدة بالتزامن مع تقدمه من تعز جنوب الساحل الغربي وبما يضع طارق صالح بين كماشة الحراك والاصلاح ويقضي على اهم معاقل الفصائل الاماراتية عند الساحل الغربي لليمن.

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