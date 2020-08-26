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عدن - ياسمين التهامي - تزامنا مع معارك أبين إندلاع إشتباكات عنيفة في عدن.. تفاصيل !

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جديد اب برس

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إشتباكات عنيفة فجر اليوم الاربعاء، في مديرية خورمكسر، بالعاصمة عدن، تزامنت مع المعارك التي تشهدها جبهة محور أبين بين مليشيا الإخوان المحسوبة على الشرعية، وبين القوات الجنوبية التابعة للمجلس

وقالت مصادر محلية في مديرية خورمكسر لنافذة اليمن، أن مواجهات مسلحة أندلعت قبل قليل في حي السعادة، بين الاجهزة الأمنية وعناصر تخريبية. واضاف المصدر أن أربعة أطقم وصلت إلى حي السعادة للقبض على عناصر خارجة عن القانون، وبعد إنتشار القوة الأمنية نشبت الاشتباكات التي استخدم فيها الاسلحة المتوسطة والخفيفة.