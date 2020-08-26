عقب اعلان الانتقالي تعليق الالتزام باتفاق الرياض.. - أبين: اندلاع اشتباكات هي الأعنف بين القوات الحكومية وميلشيات الانتقالي المدعوم إمارتياً

اندلعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميلشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات في عدد من الجبهات بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، عقب اعلان الانتقالي تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال مصدر عسكري لـ"يمن شباب نت"، إن اشتباكات هي الأعنف تدور في جبهة "شقرة"، حيث تتمركز القوات الحكومية، كما تدور اشتباكات في جبهة "الشيخ سالم" و "الطرية"، ويتبادل الطرفان قصف مدفعي عنيف".

وأفاد المصدر "أن ميلشيات الانتقالي عقب اعلان تعليق مشاورات اتفاق الرياض بدأت بالتحشيد العسكري باتجاه محافظة أبين ضمن خطتها للتصعيد ومهاجمة مواقع القوات الحكومية".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم أعلن مساء أمس الثلاثاء، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، وقال، إنه وجّه رسالة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية. مؤكدًا "تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق".

في غضون ذلك كشف رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في تصريح صحفي "إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك قطعت نحو 60 في المائة منها" لافتا "أن رئيس الوزراء بحاجة لتفويض مطلق بعيدا عن المحاصصة وإلا سنعود لمربع صفر".