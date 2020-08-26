شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو .. مليشيا الانتقالي تختطف مقاتلين في ألوية المقاومة الجنوبية من أحضان زوجاتهم ( فيديو اشعل غضب اليمنيين) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت قوات تابعة للإمارات باختطاف مقاتلين تابعين لألوية المقاومة الجنوبية من داخل منازلهم في محافظة لحج بشكل تعسفي أثار غضب اليمنيين جراء تلك التصرفات التي تقوم بها القوات الإماراتية وامتهانها لكرامة اليمنيين .

وكشف الناشط الجنوبي عادل الحسني عن تلك الجريمة في تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد من خلالها اختطاف أحد عناصر الوية المقاومة الجنوبية من بين أهله ونسائه بناء على توجيهات من الضابط الإماراتي علي هلال وتعليمات قائد الوية المقاومة الجنوبية أبو زرعة المحرمي .

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وقال الحسني في تغريدته "بأوامر من الضابط الإماراتي علي هلال وتعليمات أبو زرعة المحرمي تم اقتحام بيوت الآمنين بمركز الفيوش السلفي في لحج لأول مرة " .

واختتم تغريدته بالإشارة لما تعرض له من انتهاك لحرمة بيته وأهله " وبكل تعسف وظلم تم اختطاف شاب سلفي يدعى سند احمد غانم من بين أهله ونساءه بعد اقتحام وهتك حرمة بيته " .

في السياق طالبت اخت المختطف سند أحمد غانم إطلاق صراح أخوها سند محملة أبو زرعة المحرمي والضابط الإماراتي أبو هلال المسؤولية الكاملة في حال تعرض أخوها لأي انتهاك .

واستغربت من تلك التصرفات بقولها أنتم سلفيين مطاوعة تعرفوا الله أو انتم يهود " في إشارة منها لاختطاف اخوها بقوة عسكرية وأطقم مسلحة حاصرة منزل سند وقامت بالتهجم عليه وعلى أسرته .

وتساءلت "هل ترضوا بأن يتم الهجوم على عوائلكم وحريمكم واخواتكم يدخلوا يهاجموكم داخل بيوتكم " في تعليق منها على رد الإعلام داخل المخا بأنه لا يوجد لابوزرعة المحرمي والضابط الاماراتي علي هلال أي اختصاص في اختطافهم مضيفة " والان أنتم تنكروا إنكم لم تختطفوا أخي سند وأنتم دخلتم بقواتكم الى داخل منزله فوق أسرته وفوق حرمته " زوجته "

وقالت بأن أخوها سند يقاتل ضمن قوات الوية العمالقة منذ العام 2015م مع أخوه غانم واخوه أوسان الذي قتل في معارك الساحل الغربي .