في ظروف غامضة.. اختفاء موظفة تعمل في وزارة الخارجية بـ"عدن"

اختفت، موظفة يمنية، تعمل في وزارة الخارجية، بظروف غامضة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن "فردوس حسن الضلعي" والتي تعمل في وزارة الخارجية، اختفت، في ظروف غامضة؛ بعد ساعات من عودتها من مصر، إلى مدينة عدن.

وبحسب المصادر، فأن "الضلعي"، عادت إلى مطار عدن الدولي السبت 21 أغسطس، ونزلت في أحد الفنادق بعدن، وكان تستعد لمغادرة الفندق صباحًا؛ للعودة إلى صنعاء، عبر إحدى شركات النقل الجماعي لكنها لم تعد.

وطالبت أسرة المخفية "فردوس الضلعي" الجهات المختصة بالكشف عن مصير ابنتهم. محملة إياهم المسؤولية الكاملة عن حياتها.

وقالت الأسرة أنها "تواصلت مع شخص من عدن يدعى فارس مثنى يعمل في الصليب الأحمر من أجل الذهاب إلى الفندق ليتأكد من وجودها".

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لكن عندما ذهب إلى هناك أكد أصحاب الفندق أن فردوس نزيلة لديهم وذهبوا إلى غرفتها وطرقوا باب غرفتها إلا أنها لم ترد فقاموا بفتح الغرفة ووجدوا جميع أغراضها داخل الغرفة(حقيبة ملابسها وحقيبة اليد وهاتفها وجوازيها الدبلوماسي والعادي).

وأوضحت "أن أغراضها تدل على أنها كانت تستعد للمغادرة".

وتابعت بالقول "عندما فتحوا الكاميرات وجدوا أنها خرجت الساعة 5:45 من فجر يوم السبت من الفندق وكان في يدها كيس صغير أصفر اللون وكانت كأنها تنتظر شخصا لتسلمه هذا الكيس".

ولم تعلق الأجهزة الأمنية بعدن، والخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا على هذه الحادثة، حتى كتابة هذا الخبر.