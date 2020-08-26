السفير البريطاني لدى اليمن يؤكد وقوف بلاده مع جماعة الإخوان في مأرب

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب
أكد السفير البريطاني لدى اليمن، وقوف بلاده مع حزب الإصلاح من أجل أبقاء محافظة مأرب تحت سيطرتهم.
وأشار السفير مايكل آرون في اتصال اجراه مع الاخواني سلطان العرادة المعين من الفار هادي كمحافظ لمأرب، الى ان بلاده تعارض هجوم الجيش واللجان الشعبية أو من اسماهم “الحوثيين” الهجوم على مأرب.. مؤكداً في تغريدة عبر حسابه بتويتر” إن المملكة المتحدة تدين بشدة هذه العمليات العسكرية في مأرب.
وكشف السفير البريطاني عن رفض الجيش اليمني واللجان الشعبية لعرض سعودي يقضي بوقف إطلاق النار.
ويأتي هذا العرض كمحاولة لإنقاذ مليشيات حزب الاصلاح، سيما بعد احراز القوات اليمنية تقدماً واسعاً في المحافظة التي تعد من اهم المعاقل لحزب الاصلاح (جماعة الاخوان في اليمن).
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