شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد: دولة الائتلاف الجنوبي تطلق الرصاص على شعب الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

الخليج 365

قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا أحمد عمر بن فريد، اليوم الثلاثاء، إن شعب الجنوب ليس حقلا للتجارب.

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علق “أحمد عمر بن فريد” ررئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، علي إطلاق النار على أبناء حضرموت الرافضين لدور الائتلاف الوطني الجنوبي في سيئون.

وكتب عبر تغريدة له على "تويتر":”طلائع الدولة الاتحادية الحضارية التي يبشر بها ما يسمى بـ" الائتلاف الوطني الجنوبي" تطلق الرصاص على شعب الجنوب، يفعلون هذا بسبب تواجدهم عسكريا في سيئون، وسيفعلون ما هو أشد منه أن تواجدوا في أي مدينة جنوبية أخرى".

وأضاف :"شعب الجنوب ليس حقلا للتجارب، وعلى العملاء أن يخجلوا من أنفسهم" .