نائب الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من ولي العهد السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية شكر جوابية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وذلك رداً على تهنئته بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وعبر ولي العهد السعودية في البرقية عن شكره لنائب رئيس الجمهورية ومشاعره الكريمة، سائلاً الله أن يمن عليه بدوام الصحة والعافية وأن يعيد المناسبة على أمتنا بالخير واليمن والبركات.

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