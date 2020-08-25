السلطة المحلية تناقش استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقشت السلطة المحلية في محافظة تعز خلال اجتماعها، اليوم، الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2020 / 2021م، وكيفية التغلب على التحديات التي أفرزتها الحرب بقطاع التعليم في تعز.

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وتطرق الاجتماع برئاسة وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي وحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية، إلى تنسيق الجهود والأنشطة التعليمية والثقافية، ومواكبة ذلك تغطيات إعلامية وتفعيل دور الإذاعات المدرسية وخطباء المساجد بهذا الصدد.

وأكد وكيل تعز المخلافي، اهتمام السلطة المحلية بالاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، واهتمامها أيضاً بالأنشطة الثقافية والرياضية ودور الشباب في البناء والتنمية وترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الانتماء الوطني، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها الوطن.