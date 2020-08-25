شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 10:05 م‎(قبل دقيقتين)‎ أنا ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020 وهي كالتالي : وباء الكوليرا يجتاح عددا من القرى بمديرية النادرة شرق إب https://www.elyamnelaraby.com/497184 تجدد المواجهات بين "المشتركة" والمليشيا شمال غرب الضالع https://www.elyamnelaraby.com/497188/ القاعدة بالبيضاء تفجر مركزا طبيا بعد أيام من إعدام طبيب يعمل فيه https://www.elyamnelaraby.com/497189/ التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/497193/ ناطق العمالقة يتهم الأمم المتحدة بالانحياز لصف الحوثيين ويصف اتفاق الحديدة بالوهمي https://www.elyamnelaraby.com/497198/ Advertisements حضرموت.. الهلال الإمارتي يدعم مناطق نائية بخيام إيوائية https://www.elyamnelaraby.com/497199/ البرنامج السعودي لإعمار اليمن ينهي مشروعاً لإدارة الموارد المائية في حديبو بمحافظة سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/497203/ الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في المحافظات المحررة https://www.elyamnelaraby.com/497206/ معين عبدالملك يشيد بالعلاقات المتميزة بين اليمن وجيبوتي https://www.elyamnelaraby.com/497220/ المحكمة العسكرية بمأرب تعقد جلستها الثانية لمحاكمة الحوثي و174 آخرين https://www.elyamnelaraby.com/497227/ تنفيذي شبوة يناقش 3 تقارير صحية ويؤكد على تعزيز الرقابة الشعبية بالقطاع الصحي https://www.elyamnelaraby.com/497240/ معين عبدالملك: تصعيد الحوثيين مؤشر واضح على رفضهم لجهود السلام https://www.elyamnelaraby.com/497244/

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