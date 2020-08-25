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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
شن طيران العدوان السعودي، اليوم الثلاثاء، 10 غارات جوية على محافظات الجوف ومأرب والبيضاء.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 6 غارات جوية على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب وغارتين على مديرية ولد ربيع بالبيضاء.
وفي الحديدة ارتكبت قوى العدوان الأمريكي السعودي أكثر من 88 خرقا لاتفاق التهدئة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، غارتين لطيران تجسسي مقاتل على التحيتا وتحليق 3 طائرات حربية في حيس و14 خرقًا بقصف مدفعي و69 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
وقد أصيب مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بصعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات سعودية على مأرب والجوف والبيضاء والمرتزقة يرتكبون 88 خرقا في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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