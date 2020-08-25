شكرا لمتابعة خبر عن بعد أن تعرض احد ابناءها للإعتداء .. قبائل مراد تحاصر أحد النقاط الأمنية في مأرب ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمهلت قبائل آل غنيم التابعة لقبيلة مراد قوات الأمن في مأرب 24 ساعة لتقديم أفراد في النقطة الأمنية الذين اعتدوا على أحد أبناء القبيلة مساء أمس الاثنين للعدالة لينالوا عقابهم الرادع . وأفادت مصادر محلية في محافظة مأرب بأن مجاميع مسلحة من قبائل آل غنيم التابعة لقبلية مراد حاصرت إحدى النقاط الأمنية بمدينة مأرب ردا على أعتداء افراد النقطة على مواطن من أبناء القبيلة . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها Advertisements شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأوضحت المصادر بأن جنود النقطة الأمنية اعتدوا على أحد أبناء القبيلة قبل أن استنجد بأبناء قبيلته من آل غنيم والذي بدورهم تحركوا بأطقم مسلحة من القبائل وقاموا بتطويق النقطة الأمنية التي يتبع جنودها قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن تعرض احد ابناءها للإعتداء .. قبائل مراد تحاصر أحد النقاط الأمنية في مأرب ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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