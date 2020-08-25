شكرا لمتابعة خبر عن فلكي يمني : يوجة تحذير هام من أمطار غزيرة مصحوبة بـ البرد على عدد من المحافظات خلال الأربعة الأيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر فلكي يمني، اليوم الثلاثاء، من أمطار غزيرة بثمان محافظات خلال الأربعة الأيام القادمة.

وكشف الفلكي عدنان الشوافي، في بيان ، عن أهم مستجدات طقس اليمن خلال الأربعة الأيام القادمة ، متوقعا انخفاض هطول الأمطار وحرارة شديدة شرقي اليمن وتحسن نسبي لهطول الامطار الرعدية متفاوتة الشدة والتي قد تصل الى الغزيرة غربي اليمن.

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و أشار إلى التحسن النسبي في هطول الامطار الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والسهول الساحلية القريبة منها ويكون ترتيب المحافظات حسب المتوسط التراكمي للهطول المتوقع كالاتي، ففي المرتبة الأولى تأتي إب و ذمار و ريمة والضالع وغرب صنعاء والمحويت وعمران، وثانيا محافظات البيضاء وحجة و غرب صعدة و صنعاء وتعز ولحج ، وثالثا بقية المحافظات والمناطق من سواحل غربية وجنوبية مع الإشارة إلى أن الهطول في المناطق الشرقية والصحاري الداخلية في المهرة وحضرموت وشبوة ومارب والجوف فقط على أجزاء بسيطة منها حيث متوقع أن يسيطر على معظم هذه المحافظات أجواء شديدة الحرارة.

ودعا الشوافي إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات.

ونبه المزارعين بتوخي الحذر؛ فقد يكون الهطول مصحوب بحبات البرد على بعض المناطق، وكذلك توخي الحذر من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خصوصا المناطق الشرقية والصحاري الداخلية.

وهطلت أمس الاثنين، أمطار غزيرة إلى متوسطة على محافظات إب وعمران والضالع ولحج وصنعاء.